За просмотром телепередач пенсионерка в Карелии не заметила, как спасатели взломали дверь в ее квартире

В Сегеже спасатели дважды пришли на помощь местным жителям, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 16 марта, в 11.49 на пульт дежурной пожарно-спасательной службы поступил звонок с просьбой о помощи.

В одном из домов пенсионерка долгое время не выходила на связь. Прибывшие на место вызова спасатели вскрыли дверь с помощью шанцевого инструмента и обнаружили в квартире пожилую женщину, которая смотрела телевизор.

Оказалось, что пенсионерка, имевшая проблемы со слухом, просто не слышала звонков.

В этот же день, в 18.31, к спасателям вновь обратился за помощью горожанин. Сотрудники МЧС приехали на место вызова и обнаружили, что у мужчины сломался ключ в замке квартиры, поэтому он не мог попасть домой.

При помощи шанцевого инструмента спасатели вскрыли дверь, достали застрявший в замке ключ и помогли мужчине зайти домой.