За сутки 125 детей в Карелии заразились коронавирусом

Общее число инфицированных детей в республике достигло 15234.

На 18 февраля зарегистрировано 15234 ребенка, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 125 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 124. Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 236 несовершеннолетних.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 14411 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлены 912 инфицированных, выздоровели 995 пациентов, зарегистрировано еще четыре смерти от коронавируса.