За сутки 22 ребенка в Карелии заразились COVID-19, один мальчик в тяжелом состоянии доставлен в Санкт-Петербург

За время пандемии коронавируса в Карелии 5716 ребенка заразились опасным вирусом, восемь несовершеннолетних на сегодняшний день госпитализированы, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 13 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5716. За сутки выявлено 22 новых случая COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 24 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5186.

По информации Минздрава Карелии, в республиканскую инфекционную больницу доставлены восемь детей с коронавирусом, трое из которых требуют особого внимания: 10-летний мальчик в тяжелом состоянии сегодня, 13 августа, доставлен в Санкт-Петербург.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 157 жителей республики, зарегистрирована 1 смерть. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 58129 человека, умерли 746 пациентов.