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За сутки 24 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:56, 23 Января 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 22 января по статистике в Карелии было 33962 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3197 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 23 января, – уже 34231 ковидный больной, из них 3221 – это дети, то есть за сутки в Карелии 24 ребенка заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 269 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 34231 человек. Выздоровели – 28617. Умерли 212 пациентов.

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