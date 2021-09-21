За сутки 45 детей в Карелии заразились коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом детей достигло 7016, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 45 детей в Карелии. Таким образом, число инфицированных детей достигло 7016 человек.

За сутки выздоровел 41 маленький пациент. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6676 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 189 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти, выздоровели 193 пациента.