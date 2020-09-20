За сутки большинство новых случаев коронаивируса в Карелии выявлено у детей

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о заразившихся COVID-19 детях.

"Отмечу, что за минувшие сутки 8 из 15 заболевших – это дети. Поэтому еще раз обращаюсь к родителям: если у ребенка есть симптомы простуды, нужно остаться дома и вызвать врача, а не идти в сад, школу и кружки. Нельзя забывать про меры профилактики и средства индивидуальной защиты, которые в общественных местах необходимы всем", - написал глава региона на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что около 1,3 тысячи школьников Карелии переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19.