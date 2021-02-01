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За сутки число детей, заболевших коронавирусом, в Карелии увеличилось на 12 человек и достигло 43

Новости. Общество
09:43, 02 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 1 февраля по статистике в Карелии было 36371 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3376 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 2 февраля, – уже 36590 ковидный больной, из них 3419 – это дети, то есть за сутки в Карелии 43 ребенка заразились коронавирусом, сутками ранее заболевших несовершеннолетних был 31 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных колронавирусом и заразились COVID-19 219 человек.  Всего в республике за время пандемии инфицирован 36590 человек. Выздоровели – 31331. Умерли 233 пациента.

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