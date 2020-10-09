За сутки еще девять классов в Карелии ушли на "дистант" из-за коронавируса

Случаи коронавирусной инфекции выявлены в школах поселков Рыбрека, Куркиеки и Кондопоге.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице "ВКонтакте" о новых случаях карантина в образовательных учреждениях республики. Так, за сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены семь классов в школе поселка Рыбрека Прионежского района, один класс в Кондопожской школе №8, один класс в школе поселка Куркиеки Лахденпохского района и одна группа в колледже культуры.

Также на карантин из-за случаев коронавируса отправлена одна группа в детском саду поселка Заозерье Прионежского района.

К очному формату обучения вернулись 13 классов Лоухской школы.

Ранее в Петрозаводске целый детский сад отправили на карантин из-за коронавируса.