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За сутки еще девять классов в Карелии ушли на "дистант" из-за коронавируса

Новости. Общество
09:46, 10 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Случаи коронавирусной инфекции выявлены в школах поселков Рыбрека, Куркиеки и Кондопоге.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице "ВКонтакте" о новых случаях карантина в образовательных учреждениях республики. Так, за сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены семь классов в школе поселка Рыбрека Прионежского района, один класс в Кондопожской школе №8, один класс в школе поселка Куркиеки Лахденпохского района и одна группа в колледже культуры.

Также на карантин из-за случаев коронавируса отправлена одна группа в детском саду поселка Заозерье Прионежского района.

К очному формату обучения вернулись 13 классов Лоухской школы.

Ранее в Петрозаводске целый детский сад отправили на карантин из-за коронавируса.

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Комментарии

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кир
2020-10-10 10:40:35
В Китае нет второй волны короны. Вирус подавлен в зародыше за счет высокой дисциплины людей и эффективных принятых мер.
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