За сутки коронавирус выявлен еще у шести несовершеннолетних жителей Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на сегодняшний день, 14 мая, в Карелии зарегистрировано 4308 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 13 мая, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4302 человека. За сутки коронавирус выявлен у 6 детей.

Ранее сообщалось, что в Карелии произошел скачок заболеваемости коронавирусом у детей: за сутки было выявлено 11 случаев инфицирования COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два пациента и заразился коронавирусом 48 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 46345 человек. Выздоровели – 44503. Умерли 504 пациента.