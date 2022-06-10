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За сутки лжеработники банка выманили у жителей Карелии более трех миллионов рублей

Новости. Общество
12:15, 15 Июня 2022
фото: © Gettyimages

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Доверчивые жители Карелии 14 июня отдали мнимым работникам банка 3,2 млн рублей как личных сбережений, так и кредитных средств, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Карелии ежедневно поступают заявления о дистанционном мошенничестве. Чтобы выманить деньги, аферисты используют различные схемы обмана, самая популярная из которых — звонок из банка. Под видом работников финансового учреждения злоумышленники сообщают жертвам о несанкционированных операциях на счетах или о том, что кто-то незаконно пытался оформить на них кредит. Затем псевдоспециалисты призывают граждан спасти сбережения — перевести их на «безопасные ячейки». Однако после этого деньги бесследно исчезают.

За минувшие сутки в числе потерпевших оказались трое жителей республики.

Так, 50-летнему костомукшанину поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Мужчина узнал, что кто-то пытается похитить его деньги со счёта, и, следуя инструкциям «работника», решил их обезопасить. Он перевёл все свои сбережения — 1,3 млн рублей, а также взял для мошенников кредит в 600 тысяч рублей. А позже, когда злоумышленник стал интересоваться иными накоплениями собеседника, тот осознал, что совершил ошибку.

Ещё одной жертвой обмана стал 62-летний петрозаводчанин. Он обратился в полицию и сообщил, что после разговора с незнакомцем лишился более миллиона рублей. По словам заявителя, с ним связался «специалист финансового учреждения» и уведомил о необходимости обновить приложение банка. В дальнейшем, с целью защиты денежных средств на счёте во время переустановки программы, звонивший убедил пенсионера передать поступающие на телефон коды из СМС. После этого и произошло списание всех средств.

А 57-летнюю жительницу Сегежи лжеработник банка убедил оформить несколько кредитов на сумму 330 тысяч рублей в связи с несанкционированной попыткой взять на её имя долговые обязательства. Женщина поверила и перевела все заёмные деньги на указанные в ходе разговора номера телефонов.

В настоящее время по всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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