За сутки у 31 ребенка в Карелии выявлен коронавирус

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 31 января по статистике в Карелии было 36140 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3345 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 1 февраля, – уже 36371 ковидный больной, из них 3376 – это дети, то есть за сутки в Карелии 31 ребенок заразился коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразился 231 человек. Всего в республике за время пандемии инфицирован 36371 человек. Выздоровели – 31033. Умерли 230 пациентов.