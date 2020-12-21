За сутки в Карелии 61 ребенок заразился COVID-19

Всего в Карелии 25 тысяч детей заразились коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 21 декабря по статистике в Карелии было 24201 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2439 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 22 декабря, – уже 24575 ковидный больной, из них 2500 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом 61 ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано два летальных итсхода от коронавируса, 374 человека заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 24575 человек. Выздоровели – 17031. Умер 141 пациент.