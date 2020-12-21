Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Артур Парфенчиков вошел в состав нового Госсовета 16
21.12.2020 16:20
Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников будет спасать от бедности жителей Африки 22
21.12.2020 11:34
Валентина Сукотова: "Докатились до ручки!" 24
21.12.2020 11:50
Назван фактор, в разы повышающий риск тяжелого COVID-19
21.12.2020 19:10
Звезда сериала "Папины дочки" вышла замуж за Авербуха
21.12.2020 21:30
Карелия вошла в число худших регионов по обеспечению людей качественной питьевой водой из водопровода 24
21.12.2020 12:22
Назван простой способ самостоятельно проверить здоровье сердца 7
21.12.2020 19:40

За сутки в Карелии 61 ребенок заразился COVID-19

Новости. Общество
09:45, 22 Декабря 2020
фото: © Михаил Солунин/ТАСС
Загрузка...

Всего в Карелии 25 тысяч детей заразились коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 21 декабря по статистике в Карелии было 24201 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2439 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 22 декабря, – уже 24575 ковидный больной, из них 2500 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом 61 ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано два летальных итсхода от коронавируса, 374 человека заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 24575 человек. Выздоровели – 17031. Умер 141 пациент.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:30
Обществоведение
Новые технологии на службе ЖКХ
Директор управляющей организации "ОнегоСтройСервис" Евгений Ефремов рассказал о новеллах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Верните детей в школы! 1
21.12.2020 17:34
Как детский отдых в Карелии стал далекой перспективой 1
21.12.2020 16:05
За руку теперь не ловят 3
18.12.2020 16:01
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
17.12.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

21.12.2020 16:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Скупой платит осложнениями
21.12.2020 15:22
"Вспомнить нечего, кроме горя и непомерного труда" 5
21.12.2020 11:15
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»