За сутки в Карелии горели две бани

Пожары произошли в Беломорском и Калевальском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшие сутки, 23 декабря произошло два пожара.

В 13.04 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане в Калевале на ул. Партизанской у дома 9. В 13.15 пожар ликвидирован. Площадь повреждения – 3 кв м.

В 23.07 спасатели привлекались для ликвидации пожара в бане в п. Летнереченский на ул. Набережной у дома 22. В течение 21 минуты пожар ликвидировали. Площадь повреждения – 5 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.