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За сутки в Карелии коронавирусом заразились 14 детей — это наименьший показатель за последние месяцы

Новости. Общество
09:41, 13 Марта 2022
фото: © REUTERS / Yves Herman

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Всего за время пандемии около 17 тысяч детей заразились COVID-19, сообщил Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 13 марта зарегистрировано 16906 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 43. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 59 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16742 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 114 человек, выздоровели 203 пациента, зарегистрированы две смерти от COVID-19.

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