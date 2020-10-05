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За сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 70 заболели

Новости. Общество
09:08, 06 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в региональном оперштабе.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: 68-летний петрозаводчанин, имевший сопутствующие заболевания, скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

За минувшие сутки 70 человек инфицированы коронавирусом в Карелии. Из этого числа заболели 55 человек, из них 14 имеют симптомы средней тяжести.

За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало. Вместе с тем подключение к ИВЛ потребовалось одному из ранее госпитализированных пациентов.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 46 человек, в Лоухи – 3 человека, в Пряже – 3 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Кеми – 1 человек, в Сегежском районе – 3 человека (поселок Надвоицы – 2, поселок Идель – 1), в Костомукше – 2 человека, в Беломорском районе – 1 человек (поселок Летнереченский), в Лахденпохском районе – 2 человека (поселки Эстерло и Хийтола), в Прионежском районе – 4 человека (СНТ "Строитель" в м. Чогозеро, поселки Чална-1, Кварцитный и Шуя).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 23, в Прионежском районе – 2, в Лоухском районе – 2, в Кондопожском районе – 3, в Беломорском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Пряжинском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 704,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 835,4 случая, по Северо-Западу – 858,6.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-06 09:28:40
Вторая волна ..однако. В Москве ,говорят вообще дело- жо..швах. Зато летом проголосовали ..триумфально.
Гость
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