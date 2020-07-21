За сутки в Карелии сотрудники ГИБДД прервали поездки 9 пьяных водителей

В числе нарушителей как водителе автомобилей, так и мотоциклов, и даже экскаватора, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как отмечают в ГИБДД республики, за минувшие сутки 21 июля на дорогах Карелии 9 водителей в состоянии опьянения были отстранены от управления автотранспортом.

В их числе - нарушители без водительских прав на мопеде (Чупа, Лоухский район) и на мотоцикле (Костомукша).

В Медвежьегорске ночная пьяная поездка для 24-летнего водителя автомобиля Opel закончилась общением с инспекторами ДПС и составлением административного материала. Молодой человек ожидает решения суда, ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей к трезвости за рулем. Если обладаете информацией о пьяных нарушителях ПДД, то необходимо звонить по телефонам 102 и 112.

Ранее сообщалось, что в Кеми остановлен 41-летний водитель экскаватора с признаками алкогольного опьянения.