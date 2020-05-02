За сутки в РФ выявлено более 10 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 10 633 россиян, информирует оперативный штаб.

Таким образом общее количество заболевших составляет 134 687 человек.

Как отметили в оперштабе, у половины инфицированных не было характерных для COVID-19 клинических проявлений. Наибольшее количество заболевших в Москве - 5948. За сутки скончались 58 граждан, а излечились 1626 человек.

В Санкт-Петербурге COVID-19 обнаружен у 295 жителей (всего - 5029), в Ленинградской области - +62 случая заражения (всего - 1037), отмечает "Закс.ру".

По Северо-Западу ситуация выглядит следующим образом: Мурманская область — +238 заболевших (всего - 1694), Калининградская область — +41, Новгородская область – +26, Архангельская область – +22, Республика Коми — +20, Вологодская область — +20, Псковская область — +18, Ненецкий АО — +11, Смоленская область — +9, Республика Карелия — +4 .

Ранее мужчина с COVID-19, приехавший в Олонец в командировку, переведен в инфекционную больницу Карелии.