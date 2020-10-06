За сутки в России коронавирус обнаружен еще у 11 тысяч человек

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперативном штабе.

За последние сутки в России выявлены 11 115 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.



Общее число заболевших коронавирусом в России на 7 октября составило 1 248 619 человек.



Выздоровели 995 275 пациентов, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 6 699 человек.



Всего зарегистрировано 21 865 летальных исходов, за последние сутки скончались 202 человека.



По данным Роспотребнадзора, на 7 октября проведено более 48,7 млн тестов на коронавирус, за сутки - 371 тысяча тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 октября остается 237 371 человек.