За сутки в России от коронавируса скончались 120 человек

Летальных случаев за все время пандемии COVID-19 в России - 16 568, сообщается в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4 696 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся коронавирусом составило 966 189 человек.

Выздоровели 779 747 человек, заразившихся коронавирусом, за последние сутки выписаны по выздоровлению 6 652 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 34,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 187 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 августа остаются 214 519 человек.