За сутки в России от коронавируса скончались 507 человек

Всего за время пандемии коронавируса в России умерли 79194 человека, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 15 089 случаев COVID-19. Всего в России инфицировано коронавирусом 4 042 837 человек.

Общее число выздоровевших от COVID-19 составляет 3 559 142 человека, за сутки выписаны по выздоровлению - 20 720 пациентов.

Летальных случаев за все время: 79 194, за минувшие сутки умерли 507 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 106 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 399 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 февраля остаются 643 718 человек.