За сутки в России от коронавируса скончались 802 человека

Всего за время пандемии жертвами инфекции стали более 313 тысяч жителей страны, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

По данным на 6 января, за сутки в России подтверждено 802 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 313 817 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 15 316 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 630 (10,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 601 300 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 623 677.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 22 949 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 января остается 1 028 964 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 148 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровел 151 человек.