За сутки в России зарегистрировано 4 828 случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 937 321 человек.

Выздоровели за время пандемии в РФ 749 423 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 6 795 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15 989, за последние 24 часа подтверждено 117 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 33,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 248 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 августа остается 222 601 человек.