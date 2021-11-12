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За время пандемии коронавирус поразил более 10,5 тысячи маленьких жителей Карелии

Новости. Общество
09:30, 13 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За сутки коронавирус выявлен у 35 детей в Карелии, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 13 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 35 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10549.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 45 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 10376.

Напомним, за сутки в Карелии выявлены 216 инфицированных, выздоровели 213 человек, зарегистрировано четыре смерти.

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