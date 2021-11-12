За время пандемии коронавирус поразил более 10,5 тысячи маленьких жителей Карелии

За сутки коронавирус выявлен у 35 детей в Карелии, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 13 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 35 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10549.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 45 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 10376.

Напомним, за сутки в Карелии выявлены 216 инфицированных, выздоровели 213 человек, зарегистрировано четыре смерти.