За время пандемии в Карелии 4987 человек с пневмонией госпитализированы – 118 умерли

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 14 человек. Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4987 пациентов, 118 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.