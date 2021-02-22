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За время пандемии в Карелии 4987 человек с пневмонией госпитализированы – 118 умерли

Новости. Общество
09:26, 23 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 14 человек. Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4987 пациентов, 118 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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