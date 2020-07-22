За время пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 12 медработников

Вице-премьер правительства республики Игорь Корсаков рассказал о заболеваемости COVID-19 среди медицинского персонала.

По словам Корсакова, в Карелии при исполнении своих обязанностей 12 медработников.

"Да, действительно, они заболели они заболели. Но сегодня они уже вышли из режима болезни. И также получили страховые выплаты, которые были определены президентом нашей страны", - заявил сегодня на заседании правительства республики вице-премьер.

Напомним, в железнодорожной больнице Петрозаводска был выявлен 31 случай заболевания COVID-19. Инфекция поразила врачей и пациентов ведомственной больницы.