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За время пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 12 медработников

Новости. Общество
12:21, 23 Июля 2020
фото: © пресс-служба правительства Карелии
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Вице-премьер правительства республики Игорь Корсаков рассказал о заболеваемости COVID-19 среди медицинского персонала.

По словам Корсакова, в Карелии при исполнении своих обязанностей 12 медработников.

"Да, действительно, они заболели они заболели. Но сегодня они уже вышли из режима болезни. И также получили страховые выплаты, которые были определены президентом нашей страны", - заявил сегодня на заседании правительства республики вице-премьер.

Напомним, в железнодорожной больнице Петрозаводска был выявлен 31 случай заболевания COVID-19. Инфекция поразила врачей и пациентов ведомственной больницы.

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Комментарии

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Ванёк
2020-07-23 13:26:41
Приставы знают о чём говорят ?
zanoza
2020-07-23 13:20:08
Никому верить нельзя, знакомый врач говорит, что практически каждый второй медик уже переболел Ковид , а нам тут про каких-то 12 медиков рассказывают сказки. Сказочников развелось тьма, а хороших специалистов раз-два и обчёлся :)
Изя
2020-07-23 12:34:50
Еще один типа-медик откуда то в столице появился , борцун очередной с короновирусом . :)
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