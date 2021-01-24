За время пандемии в Карелии коронавирусом заразились 3254 ребенка

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 24 января по статистике в Карелии было 33467 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3241 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 25 января, – уже 34697 ковидный больной, из них 3254 – это дети, то есть за сутки в Карелии 13 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразились 230 человек. Всего в республике за время пандемии инфицированы 34697 человек. Выздоровели – 29105. Умерли 214 пациентов.