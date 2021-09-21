За время пандемии в России от коронавируса умерло 203 900 человек

За сутки в России от коронавируса скончались 805 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в России выявлено 22 498 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 1 758 (7,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 420 913 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 604 604.

За прошедшие сутки выздоровел 13 671 человек.

За сутки был зарегистрировано 805 летальных исхода — это наибольшее число умерших за сутки с начала пандемии. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 203 900.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 189,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 509 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 сентября остаются 1 256 970 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 188 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано две смерти, выздоровели 194 пациента.