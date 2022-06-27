За выходные 24 водителя в Петрозаводске стали пешеходами

За минувший выходные автоинспекторы отстранили от управления 24 водителей.

В ходе профилактических мероприятий «Контроль трезвости» в столице Карелии автоинспекторы остановили 16 водителей, находившихся в состоянии опьянения, и 8 водителей, не имевших прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ГИБДД напомнили, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителей ожидает административный штраф в размере 30000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Тот, кто ездит без водительских прав, будет оштрафован на сумму от 5000 до 15000 рублей. Автомобиль ждет эвакуация на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, серьезную аварию с пострадавшими в Карелии спровоцировал пьяный водитель, лишенный прав.