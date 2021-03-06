Забег по историческому центру пройдет в Петрозаводске

Столица Карелии присоединится к масштабному старту страны "ЗаБег.РФ".

30 мая в Петрозаводске состоится старт самого крупного полумарафона страны "ЗАБЕГ.РФ". Об этом информирует портал "Russiarunning.com".

Сообщается, что трасса забега пройдет по историческому центру Петрозаводска. Бегунам откроются виды на Онежское озеро, скверы и парки.

"Полумарафон одновременно пройдет в 85 регионах Российской Федерации. Серия стартов RunKarjala приглашает принять участие в уникальном соревновании: синхронный старт тысяч участников по всей стране и праздник с традиционным карельским колоритом", - сообщают организаторы.

Ранее сообщалось, что боец Росгвардии Карелии в темноте бегает быстрее всех.