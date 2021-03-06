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Забег по историческому центру пройдет в Петрозаводске

Новости. Спорт
09:42, 07 Марта 2021
фото: pixabay.com / Fotorech
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Столица Карелии присоединится к масштабному старту страны "ЗаБег.РФ".

30 мая в Петрозаводске состоится старт самого крупного полумарафона страны "ЗАБЕГ.РФ". Об этом информирует портал "Russiarunning.com".

Сообщается, что трасса забега пройдет по историческому центру Петрозаводска. Бегунам откроются виды на Онежское озеро, скверы и парки. 

"Полумарафон одновременно пройдет в 85 регионах Российской Федерации. Серия стартов RunKarjala приглашает принять участие в уникальном соревновании: синхронный старт тысяч участников по всей стране и праздник с традиционным карельским колоритом", - сообщают организаторы.

Ранее сообщалось, что боец Росгвардии Карелии в темноте бегает быстрее всех.

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Комментарии

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Саныч
2021-03-07 11:37:50
Пусть бенают. Это лучше, чем сидеть как кир и от безделья писать всякую ерунду.
кир
2021-03-07 12:22:43
Саныч, кот сказал, что ты злой, если сто грамм водки не выпьешь. Выпьем же за умного кота. Потом разговоришься и добрее станешь.))
Саныч
2021-03-07 12:46:02
кир, не, дорогой, я ушел из большого спирта. Коту привет:)
Off
2021-03-07 12:54:23
Саныч, на троих соображаете ? :)
кир
2021-03-07 10:49:28
Пусть бенают. Это лучше, чем пить , курить и стоять с плакатом как престарелый навальненок Селюцкий.
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