Заболеваемость ОРВИ в Карелии снизилась за неделю почти на 40 процентов

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 37,1%.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшую неделю в республике зарегистрировано 4924 случая ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,7%. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет – 275,9, 246,5 и 161,4 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2238 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости 79,7 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 43,8%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже на 40,8 %.

За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделялись РС- вирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.

За неделю 23 человека госпитализированы с диагнозом ОРВИ.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о приближении шестой волны коронавируса, которая ожидается в республике через месяц.