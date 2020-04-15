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Заболевшая коронавирусом жительница Карелии "отправила" на самоизоляцию 89 человек

Новости. Общество
06:40, 14 Апреля 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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В Сегеже определен круг лиц, контактировавших с женщиной, у которой 11 апреля выявили коронавирус.

Как сообщается в паблике Сегежской администрации, 11 апреля были получены положительные результаты теста на коронавирус женщины 1952 года рождения, жительницы Сегежи. Женщина помещена в инфекционное отделение Сегежской ЦРБ. Отмечен факт, что заболевшая границей не была, территорию Сегежского района не покидала.

После изучения возможных контактов заболевшей приняты следующие решения:
- 65 человек (соседи по подъезду) находятся на самоизоляции;
- 24 человека (коллеги по работе, родственники и пр.) находятся на самоизоляции.
По месту проживания заболевшей, специализированной организацией проведены дезинфекционные мероприятия (обработаны помещения подъезда лестничные пролеты, лифтовое хозяйство и т.п.).

Кроме того, на сегодняшний день:
- 1 гражданин остается на самоизоляции (в домашних условиях) - прибыл из зарубежных стран, подверженных заболеванию коронавирусом.
- 1 гражданин находится в обсервации (на базе Сегежской ЦРБ).
- 3 гражданина (1 ребенок) находятся на обсервации (в домашних условиях).

Ранее сообщалось, что из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже введен особо жесткий контроль за самоизоляцией.

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Комментарии

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кир
2020-04-14 17:39:40
Ничего им не будет. Будут жить долго и счастливо :)
Александр Любимов
2020-04-14 12:24:17
Не стыдно подавать новость в таком ключе? Обвиняете смертельно больного человека. Как у вас совести хватает такое писать. И кавычки в этом случае нисколько не смягчают подтекст.
Гость
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