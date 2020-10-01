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Заброшенное здание сгорело в деревне Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:16, 02 Октября 2020
фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
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Пожар произошел сегодня ночью в деревне Устье-Видлица Олонецкого района.

Как сообщается в паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району, 2 октября в 3:50 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на улице Рыбацкая в деревне Устье-Видлица горит неэксплуатируемого строение.

В тушении пожара участие приняли 8 специалистов из пожарной части N 36 по охране поселка Ильинский и 4 огнеборцы из пожарной части N 37 по охране села Видлица, а также 2 автоцистерны.

 В 4:20 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее коза с гусями и утками погибли на пожаре в Карелии.

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Комментарии

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кир
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