Заброшенное здание сгорело в деревне Карелии (ФОТО)

Пожар произошел сегодня ночью в деревне Устье-Видлица Олонецкого района.

Как сообщается в паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району, 2 октября в 3:50 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на улице Рыбацкая в деревне Устье-Видлица горит неэксплуатируемого строение.

В тушении пожара участие приняли 8 специалистов из пожарной части N 36 по охране поселка Ильинский и 4 огнеборцы из пожарной части N 37 по охране села Видлица, а также 2 автоцистерны.

В 4:20 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее коза с гусями и утками погибли на пожаре в Карелии.