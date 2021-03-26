Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина?

Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом в Бурятии по обвинению в совершении должностного преступления более чем десятилетней давности.

В конце прошлой недели Карелия опять оказалась в центре внимания российских новостных агентств из-за уголовного дела, возбужденного против одного из ее высокопоставленных чиновников – министра природных ресурсов и экологии Алексея Щепина. Правда, как выяснилось, дело это связано с его прежней должностью – руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии, которую господин Щепин покинул еще в 2015 году. А само уголовное дело, судя по официальному сообщению Следственного комитета РФ, имеет отношение к событиям более чем десятилетней давности.

Вне зависимости от того, что инкриминируется сейчас господину Щепину, вся эта история с привлечением его к уголовной ответственности после истечения срока давности невольно вызывает в сознании образ "папочки с компроматом", которая неожиданно понадобилась силовикам. Зачем понадобилась эта "папочка", можно только гадать, но такие дела, как правило, являются сигналом региональным властям.

Судя по всему, этот сигнал в Карелии уловили – в последние дни прошлого года Алексей Щепин был освобожден от обязанностей члена республиканского правительства, но сохранил министерский пост. Тогда же в правительственных коридорах пошли разговоры о скорой отставке главы карельского Минприроды и даже называлось имя возможного преемника господина Щепина, однако до очередных кадровых решений дело пока так и не дошло.

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