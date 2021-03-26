Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Женщина позеленела от неудачного автозагара и сравнила себя со Шреком 3
26.03.2021 23:30
В Петрозаводске появятся адресные таблички на двух языках, как в 50-х годах 21
26.03.2021 18:20
Стало известно, сколько может стоить охотничий костюм, как у Путина 9
26.03.2021 19:10
Пенсионерка в Петрозаводске перевела мошенникам деньги, а затем стерла следы преступления 1
26.03.2021 17:20
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДЕЛО ЩЕПИНА, ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БОДНАРЧУКА И ОТЧЕТ МИРОШНИК
26.03.2021 21:00
На таможне в Карелии собака нашла контрабандную валюту у россиянина 3
26.03.2021 17:04
Мужчина в Карелии лишился почти всех накоплений, продавая картофель 2
26.03.2021 18:00
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с новыми странами 2
26.03.2021 20:40

Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина?

Новости. Общество
15:33, 27 Марта 2021
фото: © Минприроды Карелии
Загрузка...

Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом в Бурятии по обвинению в совершении должностного преступления более чем десятилетней давности.

В конце прошлой недели Карелия опять оказалась в центре внимания российских новостных агентств из-за уголовного дела, возбужденного против одного из ее высокопоставленных чиновников – министра природных ресурсов и экологии Алексея Щепина. Правда, как выяснилось, дело это связано с его прежней должностью – руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии, которую господин Щепин покинул еще в 2015 году. А само уголовное дело, судя по официальному сообщению Следственного комитета РФ, имеет отношение к событиям более чем десятилетней давности.

Вне зависимости от того, что инкриминируется сейчас господину Щепину, вся эта история с привлечением его к уголовной ответственности после истечения срока давности невольно вызывает в сознании образ "папочки с компроматом", которая неожиданно понадобилась силовикам. Зачем понадобилась эта "папочка", можно только гадать, но такие дела, как правило, являются сигналом региональным властям.

Судя по всему, этот сигнал в Карелии уловили – в последние дни прошлого года Алексей Щепин был освобожден от обязанностей члена республиканского правительства, но сохранил министерский пост. Тогда же в правительственных коридорах пошли разговоры о скорой отставке главы карельского Минприроды и даже называлось имя возможного преемника господина Щепина, однако до очередных кадровых решений дело пока так и не дошло.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

26.03.2021 11:20
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 4
Глава Петрозаводска рассказала о главных итогах 2020 года и новых задачах, поставленных перед городом.
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 16
25.03.2021 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 7
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2021 14:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»