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Зачем власти Карелии решили строить дорогостоящие котельные на угле

Новости. Экономика
12:37, 21 Февраля 2021
фото: pixabay.com / _Alicja_
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Республиканские власти намерены потратить десятки миллионов бюджетных рублей на строительство в районах угольных котельных.

В региональной адресной инвестиционной программе на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. оказались заложены средства на строительство угольных котельных в Беломорске, Кеми, поселках Боровой, Надвоицы и Лоухи. Общий объем выделяемых на эти цели ассигнований республиканского бюджета составляет почти 60 миллионов рублей. Очевидно, что в обозримом и даже необозримом будущем своих месторождений угля у Карелии не появится, и новые котельные планируется загружать привозным топливом. А ближайшие к республике угольные копи находятся в Подмосковье и Коми.

Не нужно быть экономистом, чтобы представить, в какую копеечку влетят поставки угля в карельские котельные за тысячу с лишним километров от его разработок. 

Подробности читайте далее.

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