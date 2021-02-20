Зачем власти Карелии решили строить дорогостоящие котельные на угле

Республиканские власти намерены потратить десятки миллионов бюджетных рублей на строительство в районах угольных котельных.

В региональной адресной инвестиционной программе на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. оказались заложены средства на строительство угольных котельных в Беломорске, Кеми, поселках Боровой, Надвоицы и Лоухи. Общий объем выделяемых на эти цели ассигнований республиканского бюджета составляет почти 60 миллионов рублей. Очевидно, что в обозримом и даже необозримом будущем своих месторождений угля у Карелии не появится, и новые котельные планируется загружать привозным топливом. А ближайшие к республике угольные копи находятся в Подмосковье и Коми.

Не нужно быть экономистом, чтобы представить, в какую копеечку влетят поставки угля в карельские котельные за тысячу с лишним километров от его разработок.

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