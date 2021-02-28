Задержанный за участие в митинге писатель из Карелии напомнил суду о "дяде Степе-милиционере"

Городской суд Петрозаводска назначил блогеру и путешественнику Сергею Филенко штраф в размере 5 тысяч рублей.

Городской суд Петрозаводска вынес 1 марта обвинительный приговор по административному делу известного карельского блогера, писателя и путешественника Сергея Филенко, задержанного в конце января сотрудниками правоохранительных органов за участие в несанкционированном митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Судья Ирина Сааринен приговорила писателя и путешественника к штрафу в размере 5 тысяч рублей, но это решение пока не вступило в законную силу.

Сам Сергей Филенко себя виновным не признал. По словам писателя, он пришел 23 января на площадь Кирова в Петрозаводске, где собрались горожане, чтобы выразить поддержку арестованному оппозиционеру. Увидев, как сотрудники правоохранительных органов ведут себя по отношению к собравшимся, Филенко начал громко стыдить полицейских, напомнив им о советском книжном герое, "дяде Степе-милиционере". Это стало формальным поводом для задержания писателя и путешественника. На него был составлен протокол о нарушении установленного порядка проведения митинга.