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Задержанный за участие в митинге писатель из Карелии напомнил суду о "дяде Степе-милиционере"

Новости. Общество
12:56, 01 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Городской суд Петрозаводска назначил блогеру и путешественнику Сергею Филенко штраф в размере 5 тысяч рублей.

Городской суд Петрозаводска вынес 1 марта обвинительный приговор по административному делу известного карельского блогера, писателя и путешественника Сергея Филенко, задержанного в конце января сотрудниками правоохранительных органов за участие в несанкционированном митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Судья Ирина Сааринен приговорила писателя и путешественника к штрафу в размере 5 тысяч рублей, но это решение пока не вступило в законную силу.

Сам Сергей Филенко себя виновным не признал. По словам писателя, он пришел 23 января на площадь Кирова в Петрозаводске, где собрались горожане, чтобы выразить поддержку арестованному оппозиционеру. Увидев, как сотрудники правоохранительных органов ведут себя по отношению к собравшимся, Филенко начал громко стыдить полицейских, напомнив им о советском книжном герое, "дяде Степе-милиционере". Это стало формальным поводом для задержания писателя и путешественника. На него был составлен протокол о нарушении установленного порядка проведения митинга.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-01 15:39:19
Куда он полез, когда детей столько? Не стоит ничего защита врага отечества.
миша
2021-03-01 14:00:24
Ну и чего такого произошло? Человек высказал свою позицию в такой форме. Делов то.
наташка
2021-03-01 13:43:29
Я в шоке. Сначала хотела бежать к трунову, фуксу, леповецкому, потому что надо было срочно что-то решать, но потом вспомнила, что они там тоже из кустов выглядывали и чтобы их не сдавать выпила таблетку, после чего успокоилась.
David.
2021-03-01 14:01:40
кирка, как твой ковид?
Ольга
2021-03-01 13:16:50
Молодец! Нашёл недалёких, через которых можно пропиариться! Так многие делают,кто никому особо не нужен,но деньги нужны, особенно блогерам...
zanoza
2021-03-01 13:13:19
Есть же такие жалкие личности которым так нравится когда всё происходит не по закону, а по понятиям.
врунофф
2021-03-01 13:07:28
Отличная новость. Протестанутых бездельников бить рублем !
кир
2021-03-01 13:06:55
Для такого личика это не штраф, а насмешка.
David.
2021-03-01 13:17:40
кир, как твой ковид? :)
Off
2021-03-01 13:13:22
кир, не понравился ? Социопат , в колготках симпатичнее ? :)
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