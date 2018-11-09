Задушивший друга житель Карелии попытался сбежать от правосудия

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В Муезерском районе мужчина обвиняется в убийстве, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, в октябре 54-летний житель поселка Муезерский в состоянии алкогольного опьянения напал у себя дома на знакомого и задушил. После этого мужчина с места происшествия скрылся, но был задержан.
В настоящее время он арестован. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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