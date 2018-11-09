Задушивший друга житель Карелии попытался сбежать от правосудия

В Муезерском районе мужчина обвиняется в убийстве, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в октябре 54-летний житель поселка Муезерский в состоянии алкогольного опьянения напал у себя дома на знакомого и задушил. После этого мужчина с места происшествия скрылся, но был задержан.

В настоящее время он арестован. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.