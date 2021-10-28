Закладки и смерть подельника: жителю Карелии грозит до 15 лет лишения свободы

Завершено расследование уголовного дела о распространении наркотиков, сообщили в Следкоме республики.

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Петрозаводска, обвиняемого в продаже наркотиков.

Ранее судимый мужчина вместе со своим знакомым оставлял в тайниках наркотики, после чего отправлял координаты тайника неустановленному лицу. Довести задуманное не удалось — наркотики в тайниках были обнаружены правоохранителями.

Против подельника также было возбуждено уголовное дело, однако мужчина умер, не дождавшись окончания расследования.

Против петрозаводчанина собрана достаточная доказательная база, дело отправлено в суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.