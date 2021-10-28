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Закладки и смерть подельника: жителю Карелии грозит до 15 лет лишения свободы

Новости. Криминал
06:40, 28 Октября 2021
фото: © Маковеева Светлана / «Комсомольская правда»

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Завершено расследование уголовного дела о распространении наркотиков, сообщили в Следкоме республики.

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Петрозаводска, обвиняемого в продаже наркотиков.

Ранее судимый мужчина вместе со своим знакомым оставлял в тайниках наркотики, после чего отправлял координаты тайника неустановленному лицу. Довести задуманное не удалось — наркотики в тайниках были обнаружены правоохранителями.

Против подельника также было возбуждено уголовное дело, однако мужчина умер, не дождавшись окончания расследования.

Против петрозаводчанина собрана достаточная доказательная база, дело отправлено в суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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