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Заключенные готовят видеоконцерт к юбилею Карелии

Новости. Общество
12:28, 09 Июня 2020
фото: © УФСИН по Карелии
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Студия кабельного телевидения "Выгозерье" решила подготовить полнометражную видеоверсию концерта, сообщили в УФСИН по Карелии.

Коллектив клуба исправительной колонии №7 готовится к выпуску видеоверсии концерта, посвящённого 100-летию образования Карелии.

На протяжении всего видеоролика ведущий студии Константин Степанов проведёт для зрителей краткий экскурс по знаменитым памятникам, истории и уникальным местам республики. А вокально-инструментальный ансамбль клуба порадует слушателей исполнением тематических композиций, большинство из которых являются собственными произведениями музыкантов.

Для записи видеоматериалов в этот раз решили использовать не только возможности зелёного фона и трёхмерной графики. Для съёмки некоторых сцен ведущего будут использоваться натуральные локации на территории исправительного учреждения, что должно будет сделать итоговую картинку более живой.

Ранее заключенные Карелии запустили цикл обучающих видеороликов под названием "Своими руками".

 

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