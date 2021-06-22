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Заключенные в Карелии получили среднее образование в колонии

Новости. Общество
17:20, 22 Июня 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Заключенные ИК-7 стали выпускниками 12 классов и получили аттестаты, сообщили в УФСИН по Карелии.

В исправительной колонии №7 состоялась торжественная церемония вручения аттестатов осужденным - выпускникам 12 классов. Аттестат о среднем общем образовании получили 17 осужденных.

Педагог и директор школы поприветствовали выпускников, вспомнили о том, как проходил учебный процесс, отметили самых лучших, активных учеников. Они пожелали им всего доброго и, конечно, скорейшего освобождения. Выпускники поблагодарили своих наставников.

Ранее казаки рассказали малолетним правонарушителям в Петрозаводске о здоровом образе жизни.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-22 17:28:57
У ночного фотографа будет шанс и время повысить свою грамотность. А то с 7 классами много не исследовать политических репрессий кровавого режима.
Гость
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