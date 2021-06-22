Заключенные в Карелии получили среднее образование в колонии

Заключенные ИК-7 стали выпускниками 12 классов и получили аттестаты, сообщили в УФСИН по Карелии.

В исправительной колонии №7 состоялась торжественная церемония вручения аттестатов осужденным - выпускникам 12 классов. Аттестат о среднем общем образовании получили 17 осужденных.

Педагог и директор школы поприветствовали выпускников, вспомнили о том, как проходил учебный процесс, отметили самых лучших, активных учеников. Они пожелали им всего доброго и, конечно, скорейшего освобождения. Выпускники поблагодарили своих наставников.

Ранее казаки рассказали малолетним правонарушителям в Петрозаводске о здоровом образе жизни.