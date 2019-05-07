Закон о компенсации ипотечных кредитов многодетных семей внесен в Госдуму

Законопроект, согласно которому семьи при рождении третьего или последующих детей получат от государства 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов, внесен в Государственную думу.

Законопроект внесен спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета федерации Валентиной Матвиенко.

Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании совета Госдумы 13 мая и затем в приоритетном порядке рассмотрен на заседании, пишут "Вести Карелии".

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