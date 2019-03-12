Законопроект о перерасчете соцнадбавок к пенсии одобрен в Госдуме в первом чтении

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что закон планируется принять в течение текущей недели, чтобы провести перерасчет с 1 января 2019 года как можно скорее.

Он отметил, что индексация коснется более 4 млн человек, передает РБК.

Провести перерасчет социальных доплат к пенсии поручил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Почему Путин попросил провести перероасчет, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".