Законы декабря, которые отразятся на жизни россиян

Полезная информация о налогах, водителях, ГМО и tax free.

Понедельник 3 декабря станет последним днем, когда нужно оплатить налоги на землю, транспорт и недвижимость. Об этом заранее сообщила Федеральная налоговая служба, пишет news.mail.

Вообще-то Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" установил срок уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного и на имущество физлиц) — не позднее 1 декабря. Но в 2018 году этот день приходится на субботу. И срок автоматически продлевается до понедельника включительно, то есть до 3 декабря.

Что будет с теми, кто опоздает с проплатой? Их долг начнет каждый день увеличиваться за счет пени. И чем дольше тянуть, тем больше. Набежит более 30 тысяч рублей, вас могут не выпустить за границу.

Водителей-международников отправят на учебу

С 14 декабря полностью заработают новые требования к водителям, которые занимаются перевозкой людей и грузов. Об этом говорится в Приказе Минтранса России от 28.09.2015 N 287. Начинает действовать положение, вступление в силу которого было отложено на три года. Теперь водители грузовиков и автобусов, которые возят грузы и людей в другие страны, помимо российского национального водительского удостоверения должны иметь свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика. Чтобы его получить, необходимо пройти 36-часовой курс повышения квалификации и сдать письменный экзамен, говорится на сайте Ассоциации международных перевозчиков. Срок действия свидетельства — пять лет.

Маркировать продукты с ГМО будут не все

Евразийская экономическая комиссия внесла уточнения в правила нанесения на товары маркировки о наличии в них генетически модифицированных организмов (ГМО). Об этом говорится в Решении ЕЭК от 20.12.2017 N 90. Документ вступает в силу 26 декабря 2018 года.

Во-первых, рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза наносится одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки продукции, полученной с применением ГМО. Во-вторых, если в продуктах содержание ГМО не превышает 0,9 процента, то маркировать такой товар не нужно. Как говорится в документе, такое количество относится к технически неустранимой примеси.

Пилотный проект по tax free подходит к концу

31 декабря подходит к концу пилотный проект по внедрению системы tax free. Сначала, в апреле 2018 года, системы tax free заработала только в четырех регионах России, потом к ним прибавились еще восемь, на территории которых проходили матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что после обкатки системы, она может быть распространена по всей территории страны в 2019 году. Таким образом, сейчас эксперимент проводится в Мордовии, Татарстане, Краснодарском крае, в Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что система tax free компенсирует иностранным гражданам, которые приезжают в Россию, сумму НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как уже писала "Российская газета", возможность возврата НДС доступна только для покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей.

Паспорта болельщиков" перестанут действовать как виза

Обладатели карт Fan ID чемпионата мира по футболу 2018 после 31 декабря не смогут въезжать или выезжать из России по "паспорту болельщика".

После 31 декабря туристам придется оформлять стандартные визы для посещения России.