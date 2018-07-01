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Новости. Общество
15:15, 01 Июля 2018

"Закроете школу – и деревня закроется"

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В Карелии жители поселка Усть-Река пытаются защитить школу от закрытия.

В Кривецкое поселение входят, в том числе, два поселка – Приречный и Усть-Река, именно над ними нависла угроза закрытия школы - хоть и расположены эти села в 12 километрах друг от друга – школа у них одна.

Главное здание находится в Усть-Реке – здесь учатся 10 старшеклассников, 5 учащихся младшей школы разместились во втором здании – в детском саду в этом же поселке. А в Приречном стоит третье здание школы, оно объединяет в себе детский сад и начальную школу, которую посещают 3 человека. В итоге всего в школе поселка Усть-Река учатся 18 детей.

"Сегодня собрались с вами провести очередное собрание жителей, родителей, коллектива школы в Усть-Река, - сказал глава поселения, член КПРФ Леонид Мицуро, открывая сход, - главный вопрос, который волнует больше всего, – это сохранение юридического статуса школы. Недавно пришла бумага из Минобразования о том, что прекращается набор абитуриентов в Пудожский филиал Сегежского колледжа, где наши ребята получали профессии трактористов и поваров. Вот вам и филиал! То есть хотели обрубить - обрубили, хотя прием был объявлен весной, и дети документы подали. Но потом решили, что Пудожский филиал не нужен – и всё. Надо убеждать власти, что нельзя так поступать с людьми, которые живут далеко от районного центра. Мы здесь работаем, даем детям образование, ставим на жизненный путь. Надо оставлять школу. Я до последнего буду отстаивать эту позицию, что школа должна быть самостоятельной. Тогда мы будем что-то значить, сможем и слово сказать, и своей копейкой распорядиться, а не за нас там будет кто-то решать, давать нам деньги или нет".

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