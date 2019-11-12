Шандалович: Увеличение доходной части бюджета на 2020 год демонстрирует правильность выбора стратегии развития Карелии

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович объяснил, что демонстрирует рост доходов бюджета республики на 9,5 млрд рублей в 2020 году.

Депутаты Законодательного Собрания сегодня приняли в первом чтении проект закона о бюджете Республики Карелия на 2020-2022 годы.



Доходы бюджета республики на 2020 год предусмотрены в размере 55 млрд 642 млн рублей, расходы – 57 млрд 957 млн рублей.



Как отметил Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, доходы бюджета в следующем году увеличиваются на 9,5 млрд рублей в сравнении с 2019 годом.



"Это наглядно демонстрирует эффективность бюджетной политики, проводимой в Карелии, и, безусловно, правильность выбора ключевых, стратегических направлений развития нашей республики", – сказал Элиссан Шандалович.



По словам спикера Законодательного Собрания, основные параметры проекта бюджета могут измениться ко второму чтению с учетом того, что Карелия попала в число десяти регионов России, которым будет оказана дополнительная поддержка.



В проекте бюджета в полном объеме учтены все социальные обязательства республики. На социальную сферу направят почти 65% от общего объема расходов.



Поправки ко второму чтению проекта бюджета принимаются до 25 ноября.