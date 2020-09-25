Замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина вышла в финал шоу "Голос 60+" (ВИДЕО)

Бывший первый замминистра культуры Карелии Ирина Аникина исполнила песню "Очередь за счастьем" и растрогала жюри до слез.

Ирина Аникина так проникновенно исполнила песню "Очередь за счастьем", что ее наставница Елен Ваенга расчувствовалась до слез и выбрала нашу землячку в финал.

Финальное шоу состоится 2 октября.

Ранее сообщалось, что бывший первый замминистра культуры, нынешний замдиректора музея "Кижи" Ирина Аникина примет участие в популярном шоу "Голос. 60+". В жюри нового сезона – Лев Лещенко, Гарик Сукачёв, Ваенга и Тамара Гвердцители.

Участие в проекте "Голос", сказала Ирина Аникина по телефону, это шанс, который, возможно, был упущен в ее жизни и теперь дается еще раз. Она хочет его прожить.