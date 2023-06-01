Замглавы администрации Медвежьегорского района Карелии обвинили в хищении щебеночно-песчаной смеси

В суд отправлено уголовное дело о краже с использованием служебного положения, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Медвежьегорском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении первого заместителя главы местной администрации, обвиняемого в растрате.

По версии следствия, 59-летний обвиняемый с июля по август 2021 года совершил хищение денег из бюджета Медвежьегорского городского поселения путем их растраты.

Для устройства прохода к источнику водоснабжения на станции Пергуба Медвежьегорского района были бесплатно переданы 65 кубометров щебеночно-песчаной смеси от ООО «Медвежьегорский щебеночный завод». Тем не менее, чиновник подписал акт выполненных работ и справку об их стоимости, в которые были включены затраты на покупку смеси, в отношении МУП «Плутон». Деньги на счет общества — 40 тысяч рублей за смесь, которая досталась подрядчику бесплатно — были перечислены из городского бюджета.

Уголовное дело будет направлено в Медвежьегорский районный суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении одного из руководителей МУП «Плутон» рассматривается Медвежьегорским районным судом в настоящее время.