Заммэра Юлия Мизинкова сообщила, когда начнется ямочный ремонт в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска объявила о скором старте работ по ликвидации ям на дорогах города.

Мэрия Петрозаводска получила 20 млн рублей из Дорожного фонда Карелии на проведение ямочного ремонта.

"Эти ремонтные работы начнутся уже в конце мая. Аукцион состоится 10 мая на выбор подрядной организации. То есть, по сути, с 20 мая уже организация приступит к выполнению работ по ямочному ремонту", - сказала заместитель главы администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".