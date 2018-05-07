Заммэра Юлия Мизинкова сообщила, когда начнется ямочный ремонт в Петрозаводске

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Администрация Петрозаводска объявила о скором старте работ по ликвидации ям на дорогах города.
Мэрия Петрозаводска получила 20 млн рублей из Дорожного фонда Карелии на проведение ямочного ремонта.
"Эти ремонтные работы начнутся уже в конце мая. Аукцион состоится 10 мая на выбор подрядной организации. То есть, по сути, с 20 мая уже организация приступит к выполнению работ по ямочному ремонту", - сказала заместитель главы администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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