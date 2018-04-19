Замминистра здравоохранения Карелии нашел нарушения при начислении зарплат сотрудникам станции скорой помощи

Минздрав Карелии провел внеплановую проверку ведения финансово-хозяйственной деятельности в Больнице скорой медицинской помощи и нашел нарушения.

Заместитель министра здравоохранения Республики Карелия Роман Савин встретился с коллективом петрозаводской станции скорой медицинской помощи, сообщили в Минздраве республики.

Он проинформировал работников о результатах внеплановой проверки отдельных вопросов ведения финансово-хозяйственной деятельности в Больнице скорой медицинской помощи. Проверка касалась вопросов оплаты труда работников и показала, что оплата труда производится в соответствии с нормативными документами, согласно табелям и графикам.

Вместе с тем, выявлены единичные нарушения при установлении стимулирующих и компенсационных выплат. Руководству учреждения рекомендовано устранить нарушения в кратчайшие сроки.

разговоре приняли участие главный врач Больницы скорой медицинской помощи Алексей Хейфец, его заместитель – руководитель подразделения скорой медицинской помощи Наталья Седлецкая, председатель Карельской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Ирина Смирнова. Работники станции могли задать им вопросы, касающиеся порядка оплаты труда, роли профсоюза в решении вопросов, связанных с соблюдением трудового законодательства, а также обсудить вопросы организации текущей деятельности станции.

В ходе почти двухчасового диалога затронуты темы ответственности граждан за ложные вызовы, защиты работников скорой помощи при исполнении должностных обязанностей, ответственности пациентов за собственное здоровье, закрепленной Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Роман Савин заверил участников встречи в том, что все вопросы, обозначенные работниками станции, министерством взяты на контроль и поручил руководителям Больницы скорой медицинской помощи предметно разобраться с проблемами каждого конкретного работника.

Ранее коллектив петрозаводской станции скорой помощи выразил недовольство уровнем оплаты труда: сотрудники были возмущены, почему им урезали "ночные", "колесные" и выплаты "за вредность".