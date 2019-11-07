Замминистра здравоохранения Карелии пострадала в ДТП

Заместитель министра здравоохранения Карелии Елена Кузьмичева попала в ДТП в Беломорском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 6 ноября в 22.00 в Беломорском районе водитель автомобиля УАЗ Patriot, совершая правый поворот, опрокинулся в кювет.

В результате ДТП травмы получила 60-летняя пассажирка внедорожника, которой оказалась замминистра здравоохранения Елена Кузьмичева.

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе Минздрава подтвердили информацию о пострадавшей в ДТП чиновнице, сообщив, что Елена Кузьмичева попала в аварию, возвращаясь из рабочей командировки в Калевальский район.

ГИБДД просит водителей соблюдать ПДД и скоростной режим в условиях темного времени суток на зимней дороге.