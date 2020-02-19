Замначальника почты в Карелии будут судить за растрату 100 тысяч из кассы

В Пряжинском районе Карелии перед судом предстанет работник почты, обвиняемый в растрате.

Как сообщили в Следкоме Карелии, закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отделения почтовой связи, обвиняемого в присвоении вверенных ему денежных средств с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, используя свое служебное положение, дважды похищал из кассы отделения денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению, причинив ущерб предприятию на сумму 100 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.