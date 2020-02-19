890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Население "мутит воду", но администрация Петрозаводска "все порешала" 23
19.02.2020 10:54
Осужденного в Карелии отпустили в отпуск 2
19.02.2020 12:16
Полицейский автомобиль чуть не сбил ребенка на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
19.02.2020 09:33
Историки разошлись в памятных датах 5
19.02.2020 12:31
Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
19.02.2020 09:40

Замначальника почты в Карелии будут судить за растрату 100 тысяч из кассы

Новости. Криминал
07:15, 20 Февраля 2020
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид, © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
Загрузка...

В Пряжинском районе Карелии перед судом предстанет работник почты, обвиняемый в растрате.

Как сообщили в Следкоме Карелии, закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отделения почтовой связи, обвиняемого в присвоении вверенных ему денежных средств с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, используя свое служебное положение, дважды похищал из кассы отделения денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению, причинив ущерб предприятию на сумму 100 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
17.02.2020, 17:15
Как захватили лесное озеро в Карелии
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

19.02.2020 09:40
Капитал
Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
О том, почему квартиры могут стать доступнее для отдельных граждан и почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков.
"Мы должны с ними бороться" 44
18.02.2020 16:00
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
Каменные головы 5
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 4
17.02.2020 13:26
Вся аналитика

Чтиво

19.02.2020 12:31
Без политики
Историки разошлись в памятных датах 5
В Петрозаводске не могут утвердить изображения для барельефов мемориального комплекса города воинской славы.
"Костная клиника": в очередь за пиявками
13.02.2020 11:35
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
19.02.2020 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»